Yunanistan'a kaçmaya çalışan biri terör örgütü mensubu 3 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'a kaçmaya çalışan biri terör örgütü mensubu 3 kişi yakalandı

AA, Sertaç Bulur - Güncel
 - Güncelleme:
Yunanistan'a kaçmaya çalışan biri terör örgütü mensubu 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü PKK mensubu 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü PKK mensubu 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

AA / Sertaç Bulur - Güncel

Yunanistan, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title