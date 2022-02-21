Yunanistan'a kaçmaya çalışan biri terör örgütü mensubu 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü PKK mensubu 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.