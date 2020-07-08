MSB: Hudut kartallarımız, sınırların güvenliği için faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor MİLLİ Savunma Bakanlığı, Van, Hatay ve Hakkari hudut hatlarında; 60 yarı otomatik tüfek, 4 kilo 360 gram kubar esrar, 4 kilo 558 gram metamfetamin, 780 kutu tarım ilacı ve 12 bin 940 paket sigara ele geçirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Van, Hatay ve Hakkari hudut hatlarında; 60 yarı otomatik tüfek, 4 kilo 360 gram kubar esrar, 4 kilo 558 gram metamfetamin, 780 kutu tarım ilacı ve 12 bin 940 paket sigara ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Sınırlarımızın güvenliği için hudut kartallarımız keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda; Van, Hatay ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 60 adet yarı otomatik tüfek, 4 kilo 360 gram kubar esrar, 4 kilo 558 gram metamfetamin, 780 kutu tarım ilacı ve 12 bin 940 paket sigara ele geçirildi" denildi.

Kaynak: DHA