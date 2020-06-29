MSB: Hudut kartallarımız sınırlarımızda kaçakçılara göz açtırmıyor MİLLİ Savunma Bakanlığı, Van, Hatay, Iğdır ve Hakkari sınır hatlarında, 87 cep telefonu, 10 bin 220 paket sigara, 988 gram kubar esrar ve piyasa değeri 236 bin 370 TL olan muhtelif ilaç ele geçirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Van, Hatay, Iğdır ve Hakkari sınır hatlarında, 87 cep telefonu, 10 bin 220 paket sigara, 988 gram kubar esrar ve piyasa değeri 236 bin 370 TL olan muhtelif ilaç ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kaçakçılara göz açtırmayan Hudut kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. Son olarak Van, Hatay, Iğdır ve Hakkari sınır hatlarında; 87 adet cep telefonu, 10 bin 220 paket sigara, 988 gram kubar esrar ile piyasa değeri 236 bin 370 TL olan muhtelif ilaç ele geçirildi" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA