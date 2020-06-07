MSB: Hudut kartallarımız sınırlarımızda kaçakçılara göz açtırmıyor MİLLİ Savunma Bakanlığı, hudut kartallarının sınırlarda kaçakçılara göz açtırmadığını, Van, Kilis, Hakkari ve Hatay'da yapılan aramada çok sayıda tüfek, kaçak sigara ve esrar ele geçirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, hudut kartallarının sınırlarda kaçakçılara göz açtırmadığını, Van, Kilis, Hakkari ve Hatay'da yapılan aramada çok sayıda tüfek, kaçak sigara ve esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız sınırlarımızda kaçakçılara göz açtırmıyor. Hudut birliklerimiz, sınırlarımızın güvenliği için 24 saat kesintisiz olarak sürdürdüğü keşif, gözetleme, pusu ve nöbet faaliyetleri neticesinde, yasa dışı yollardan yurda sokulan silah, sigara, uyuşturucu ve ilaç kaçakçılığına büyük darbe vurmaya devam ediyor. Son olarak Van, Kilis, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 95 adet pompalı tüfek, 64 adet av tüfeği, 20 bin paket kaçak sigara, 2 bin 980 gram kubar esrar ve 200 adet ilaç ele geçirildi" denildi.

Kaynak: DHA