MSB: Hudut birliklerindeki personel koruyucu elbise, eldiven ve maskeyle teçhiz edildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudut birliklerindeki personelin koronavirüsten korunmak için koruyucu elbise, eldiven ve maskeyle teçhiz edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudut birliklerindeki personelin koronavirüsten korunmak için koruyucu elbise, eldiven ve maskeyle teçhiz edildiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, hudut birliklerinde koronavirüsten korunmak amacıyla yasa dışı geçişlerde yakalanan kişilerle temasta uygulanacak hareket tarzlarının belirlendiği belirtildi. Açıklamada personelin koruyucu elbise, eldiven ve maskeyle teçhiz edildiği kaydedildi. Kaynak: AA