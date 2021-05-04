HİSAR-A füzesi, Aksaray'da yapılan atışta hedef uçağı başarıyla vurdu
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HİSAR-A füzesi, Aksaray'da yapılan atışta hedef uçağı başarıyla vurdu

HİSAR-A füzesi, Aksaray'da yapılan atışta hedef uçağı başarıyla vurdu
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A), muayene ve kabul faaliyeti kapsamında yapılan atışta hedef uçağı başarıyla vurdu.

Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A), muayene ve kabul faaliyeti kapsamında yapılan atışta hedef uçağı başarıyla vurdu.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Aksaray Atış Alanı'nda dün Otonom Füze Fırlatma Sistemi'nden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında, hedef uçağın başarıyla vurulduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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