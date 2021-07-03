MSB: HİK E-7T uçağı, Avrupa hava sahasında komuta kontrol görevi yaptı
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MSB: HİK E-7T uçağı, Avrupa hava sahasında komuta kontrol görevi yaptı

MSB: HİK E-7T uçağı, Avrupa hava sahasında komuta kontrol görevi yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Ramstein Alloy 2021 Tatbikatı'nda HİK E-7T uçağının, NATO kapsamında ve Avrupa hava sahasında ilk defa komuta kontrol görevi yaptığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Ramstein Alloy 2021 Tatbikatı'nda HİK E-7T uçağının, NATO kapsamında ve Avrupa hava sahasında ilk defa komuta kontrol görevi yaptığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ramstein Alloy 2021 tatbikatında Hava Kuvvetlerimizin HİK E-7T uçağı, Finlandiya ve İspanya'ya ait uçaklarla Estonya hava sahasında önleme eğitimi gerçekleştirdi. Böylece HİK E-7T uçağımız NATO kapsamında ve Avrupa hava sahasında ilk defa komuta kontrol görevi icra etmiş oldu" denildi.

 


MSB: HİK E-7T uçağı, Avrupa hava sahasında komuta kontrol görevi yaptı
MSB: HİK E-7T uçağı, Avrupa hava sahasında komuta kontrol görevi yaptı
MSB: HİK E-7T uçağı, Avrupa hava sahasında komuta kontrol görevi yaptı
MSB: HİK E-7T uçağı, Avrupa hava sahasında komuta kontrol görevi yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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