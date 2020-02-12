MSB: "Herkes gözlerini kapatsa da asil Türk milleti mazlumlara desteği sürdürecektir"

12.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:05

Milli Savunma Bakanlığı, Esed rejiminin zulmü altında ezilen ve terör örgütleriyle bağlantısı olmayan İdliblilerin yanında olunduğunu vurgulayarak, "Herkes gözlerini kapatsa da asil Türk milleti mazlumlara desteği sürdürecektir" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bölgemizde barışın anahtarı olan TSK; Esed rejiminin zulmü altında ezilen, ağır kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren, terör örgütleriyle bağlantısı olmayan İdlibli kardeşlerinin yanındadır. Herkes gözlerini kapatsa da asil Türk milleti mazlumlara desteği sürdürecektir" denildi.

Paylaşılan fotoğraflarda, yaralı İdlibliler ve sokakta ekmek yiyen çocuklar yer aldı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA