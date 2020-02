MSB: Her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek

07.02.2020 14:25 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:25

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Piyade Albay Olcay Denizer, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiğini hatırlatarak, "Bundan sonra da yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecektir, gözlem noktalarımız görevlerine devam edecektir" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Piyade Albay Olcay Denizer, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, terörle mücadeleyle ilgili açıklama yaptı. Terör örgütleriyle mücadelenin bütüncül bir yaklaşım içinde kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Albay Denizer, Pençe Operasyonları kapsamında 174 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 5,5 ton amonyum nitrat ile 350'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı, 83 binden fazla mühimmat ile 403 mağara ve sığınağın imha edildiğini söyledi.

'47 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Alan hakimiyetine devam edilmesi amacıyla 2019 yılında Pençe bölgelerinde açılan üs bölgelerinin kış süresince kalıcı olarak tutulacağını belirten Albay Denizer, "27 Aralık 2019 tarihinden bu yana, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yurt içi ve yurt dışında icra edilen operasyonlarda, 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu operasyonlarda, 900 kilogram amonyum nitrat, 35 kilogram C-4 patlayıcı madde, 244 adet fünye ile 45 adet el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 77 mevzi, sığınak, mağara ve depo tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir" dedi.Teröristle mücadele harekatının yanı sıra hudutlarda alınan güvenlik tedbirlerinin artırılarak, 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığını ifade eden Albay Denizer, "Hudutlarda alınan etkin güvenlik tedbirleri sayesinde son bir ay içerisinde 3 bin 500'den fazla yasa dışı hudut geçiş teşebbüs olayına müdahale edilmiştir. Bu olaylarda yaklaşık 16 bin düzensiz göçmen yakalanmış, 41 bin düzensiz göçmeninin geçişi engellenmiştir" diye konuştu.'1339 TÜNEL KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ'Barış Pınarı Bölgesi'nde bugüne kadar toplam 605 meskun mahalin teröristlerden arındırıldığını, ve 4 bin 219 kilometrekarelik alanda kontrol sağlandığını vurgulayan Albay Denizer, şunları söyledi: "22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de, Rusya Federasyonu ile varılan mutabakat çerçevesinde faaliyetler devam etmektedir. Şu ana kadar unsurlarımıza yapılan 500'den fazla taciz ve saldırıya meşru müdafaa kapsamında misli ile karşılık verilmiştir. Aynı zamanda, yapılan taciz ve saldırılar gerçekleştiği anda her seviyedeki muhataplarımıza iletilerek, gerekli ikazlar yapılmıştır. Barış Pınarı Bölgesi'nde, halkın bölgeye dönüşünü engellemek ve tesis edilen huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör örgütü, şehir merkezlerinde bombalı saldırı arayışlarına devam etmektedir. Terör örgütü tarafından bugüne kadar 24 bomba yüklü araç saldırısı yapılmıştır. Terör örgütünün bombalı araç saldırılarına karşı tesis edilen 64 yol kontrol noktasında araçların denetimleri yapılmakta, araçlara tanıtıcı işaretler yapıştırılmaktadır. Bölgede hayatın normale dönmesi, emniyet ve güvenliğin tesisi maksadıyla mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği de sürdürülmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar toplam 2 bin 606 mayın ve el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede tespit edilen 1339 tünelin tamamı kullanılamaz hale getirilmiştir. Tespit edilen tünellerin yaklaşık uzunluğu 149 kilometredir. Yapılan arama tarama faaliyetlerinde terör örgütlerine ait 2 tondan fazla amonyum nitrat, 1 tondan fazla plastik patlayıcı ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir."'65 BİN SURİYELİYE SAĞLIK HİZMETİ VERİLDİ'Bölgedeki okulların bir an önce eğitime başlaması amacıyla her türlü çabanın desteklendiğini belirten Albay Denizer, Tel Abyad'da 185, Resulayn'da da 79 okulun hizmete açıldığını ifade ederek, "Bölgedeki diğer okullarda da eğitim öğretimin başlaması için çalışmalar devam etmektedir. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak, gıda ve yaşam malzemesi desteği sağlanmaktadır. Sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay ile koordineli şekilde yürütülmekte, halk sağlık ve göz taramasından geçirilmektedir. Bugüne kadar 65 binden fazla Suriyeli'ye sağlık hizmeti verilmiştir" dedi.'HER TÜRLÜ SALDIRIYA MİSLİYLE KARŞILIK VERİLECEK'Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanlarında, emniyet ve istikrarın sağlanması amacıyla operasyonlara ve mayın temizliğine, kontrollere devam edildiğini işaret eden Albay Denizer, şöyle konuştu: "Birliklerimiz tarafından meşru müdafaa kapsamında saldırılara karşılık verilmektedir. Rejimin kasım ayından itibaren yoğunlaşan ve masum sivilleri hedef alan saldırıları yeni bir göç dalgasını tetiklemiş, sahada radikalleşmeyi arttırmıştır. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Eşgüdüm Ofisi'nin raporlarında da belirtildiği üzere, Mayıs 2019'dan günümüze yaklaşık 1 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, konumları önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurları tarafından 3 Şubat 2020 tarihinde yoğun topçu saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırılara meşru müdafaa kapsamında misliyle karşılık verilmiştir. Bundan sonra da yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecektir, gözlem noktalarımız görevlerine devam edecektir."'BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE TERÖRİST YOK'Daha sonra güvenlik kaynakları, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Suriye'de Rusya ile iletişim ve koordinasyon sağlandığı belirterek, herhangi bir sorun olmadığını belirten güvenlik kaynakları, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili ise, "Bölgede tespit ettiğimiz terörist yok. Olsa zaten anında operasyon yaparız. Ama harekat bölgesinin dışından zaman zaman taciz atışları yapılıyor. Bunların sayısının en aza indirmek için Rus muhataplarımızla çalışmalarımız devam ediyor" dedi.Şu anda Suriye'de bulunan 12 gözlem noktasından 3'ünün rejim kontrolündeki bölgede kaldığını ifade eden kaynaklar, "Önceliğimiz saldırıların durdurulması ve ateşkesin sağlanması. Bu yönde gerekli tedbirleri alıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri emir verildiğinde İdlib'de her türlü görevi yerine getirmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

