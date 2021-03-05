MSB: "Helikopter kazasının olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir"
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MSB: "Helikopter kazasının olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir"

05.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:05
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasının hava koşullarının ani değişimi sonucu ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasının hava koşullarının ani değişimi sonucu ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasına ilişkin yapılan açıklamada, "Söz konusu ilk bilgiler ışığında, kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir." denildi.

Açıklamanın devamında "Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde; enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmamış, helikopterin Bingöl'den hareketinden önce Tatvan bölgesinde faaliyetini olumsuz etkileyecek bir hava durumunun olmadığına dair meteorolojik bilgi teyit edilmiştir. Söz konusu ilk bilgiler ışığında, kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir. Görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kaza Kırım ekibi bölgeye intikal etmiştir. Nihai sonuç, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı teknik inceleme sonucu belirlenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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