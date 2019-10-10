Msb: hedefler ele geçirildi (3)
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Msb: hedefler ele geçirildi (3)

'HEDEFLER HASSASİYETLE TESPİT EDİLİYOR'Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ateş altına alınan hedeflerin hassasiyetle tespit edildiğini açıkladı.

10.10.2019 13:10
Msb: hedefler ele geçirildi (3)

'HEDEFLER HASSASİYETLE TESPİT EDİLİYOR'

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ateş altına alınan hedeflerin hassasiyetle tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında ateş altına alınan hedefler; uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediliyor" denildi.


Kaynak: DHA
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