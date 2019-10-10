Msb: hedefler ele geçirildi (2)

10.10.2019 13:08

'TERÖRİST İLE BUNLARA AİT ARAÇLAR HEDEF ALINIYOR'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı bir şekilde devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan 'Meşru Müdafaa Hakkı' çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Barış Pınarı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Sivil-masum kişiler, harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/müttefik ülke unsurları ve çevreye zarar vermemek için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" denildi.

'HEDEFLER HASSASİYETLE TESPİT EDİLİYOR'

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ateş altına alınan hedeflerin hassasiyetle tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında ateş altına alınan hedefler; uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediliyor" denildi.Haber: ANKARA/DHA

Kaynak: DHA