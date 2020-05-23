MSB: "Haziran 2020 celp ve sevk döneminde silâhaltına alınacak yedek subay/astsubay aday adayları... MSB: "Haziran 2020 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay aday adayları ve erbaş/erler ile bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülere ait duyuru yayımlanmıştır.

MSB: "Haziran 2020 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay aday adayları ve erbaş/erler ile bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülere ait duyuru yayımlanmıştır." - ANKARA Kaynak: İHA