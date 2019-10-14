MSB: "Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li...
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MSB: "Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li...

MSB: "Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi.

14.10.2019 11:02
MSB:

MSB: "Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi." - ANKARA

Kaynak: İHA
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