MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyona hazırlık videosunu paylaştı
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MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyona hazırlık videosunu paylaştı

22.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:06
MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyona hazırlık videosunu paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyada Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin operasyona hazırlık görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyada Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin operasyona hazırlık görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimiz tarafından icra edilen hava harekatları, alanında uzman personel tarafından büyük bir dikkat ve kapsamlı bir hazırlık sürecinin ardından gerçekleştiriliyor. Ekip çalışmasıyla birlikte gelen başarının en somut örneği ise hedeflerin tam isabetle vurulması." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda hava harekatı gerçekleştirecek personelin operasyon öncesi hazırlıklarının olduğu videoya yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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