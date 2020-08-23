MSB: Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter Giresun'da görevlendirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopterin arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak için Giresun'da görevlendirildiğini bildirdi.
23.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:46
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopterin arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak için Giresun'da görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir adet helikopter arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun'da görevlendirilmiştir. Selde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm Giresunlu hemşehrilerimize geçmiş olsun."
Kaynak: AA