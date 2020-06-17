MSB: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin...
MSB: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti.
17.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:24
MSB: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti." - ANKARA
Kaynak: İHA