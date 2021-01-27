MSB: Hava Kuvvetleri EOD Timleri Libya'daki faaliyetlerine devam ediyor
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MSB: Hava Kuvvetleri EOD Timleri Libya'daki faaliyetlerine devam ediyor

27.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:08

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da görev yapan Hava Kuvvetleri Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme (EOD) Timlerinin faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da görev yapan Hava Kuvvetleri Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme (EOD) Timlerinin faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya'da görev yapan Hava Kuvvetleri Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme (EOD) Timlerimiz, Libyalı kardeşlerimizin can güvenliği için özveri ile yürüttüğü faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor." bilgisi paylaşıldı.

MSB: Hava Kuvvetleri EOD Timleri Libya'daki faaliyetlerine devam ediyor
MSB: Hava Kuvvetleri EOD Timleri Libya'daki faaliyetlerine devam ediyor
MSB: Hava Kuvvetleri EOD Timleri Libya'daki faaliyetlerine devam ediyor
MSB: Hava Kuvvetleri EOD Timleri Libya'daki faaliyetlerine devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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