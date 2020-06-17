MSB: "Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun...
Milli Savunma Bakanlığı twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak, tam isabetle vuruldu.
17.06.2020 03:13 | Son Güncelleme: 17.06.2020 03:31
Milli Savunma Bakanlığı twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak, tam isabetle vuruldu. Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor." ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Kaynak: İHA