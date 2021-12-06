MSB: "Hava Harp Okulu 4'üncü sınıf öğrencileri 2'nci ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlıklarını ziyaret etti" - Haberler
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MSB: "Hava Harp Okulu 4'üncü sınıf öğrencileri 2'nci ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlıklarını ziyaret etti"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Hava Harp Okulu 4'üncü sınıf öğrencilerinin 2'nci ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlıklarını ziyaret ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Hava Harp Okulu 4'üncü sınıf öğrencilerinin 2'nci ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlıklarını ziyaret ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hava Harp Okulu 4'üncü sınıf öğrencileri, gezi ve inceleme faaliyetleri kapsamında, 2'nci (Çiğli/İzmir) ve 9'uncu (Balıkesir) Ana Jet Üs Komutanlıklarını ziyaret etti. İstanbul'dan kalkış yapan C-130 uçakları ile birliklerimizi ziyaret eden geleceğin pilot adayları, verilen brifinglerin ardından uçakları yakından inceledi" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

MSB: Hava Harp Okulu 4'üncü sınıf öğrencileri 2'nci ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlıklarını ziyaret etti

MSB: Hava Harp Okulu 4'üncü sınıf öğrencileri 2'nci ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlıklarını ziyaret etti

MSB: Hava Harp Okulu 4'üncü sınıf öğrencileri 2'nci ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlıklarını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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