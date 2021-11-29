MSB: "Hatay ve Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı.
MSB: "Hatay ve Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı.
ŞANLIURFA (İHA) - MSB: "Hatay ve Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin Deaş terör örgütü mensubu olduğu ve birinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet