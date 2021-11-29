ŞANLIURFA (İHA) - MSB: "Hatay ve Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin Deaş terör örgütü mensubu olduğu ve birinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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