MSB: Hatay hudut hattından yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan aralarında kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişi yakalandı
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MSB: Hatay hudut hattından yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan aralarında kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişi yakalandı

09.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:54
MSB: Hatay hudut hattından yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan aralarında kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişi yakalandı

MSB: Hatay hudut hattından yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan aralarında kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişi yakalandı.

MSB: Hatay hudut hattından yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan aralarında kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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