MSB: Hatay hudut hattından yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan aralarında kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişi yakalandı
09.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:54
MSB: Hatay hudut hattından yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan aralarında kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişi yakalandı.
MSB: Hatay hudut hattından yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan aralarında kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişi yakalandı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay