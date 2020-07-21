MSB: Hatay'da terör örgütleri ile bağlantılı 2 kişi yakalandı MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hatay hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hatay hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hatay hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişi, hudut birliklerimizce yakalandı" denildi.

Kaynak: DHA