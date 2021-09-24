MSB: 'Hatay'da görevli hudut birliklerimiz, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. - Haberler
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MSB: "Hatay'da görevli hudut birliklerimiz, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
MSB:

MSB: "Hatay'da görevli hudut birliklerimiz, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.

HATAY (İHA) - MSB: " Hatay'da görevli hudut birliklerimiz, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların Deaş terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." - ANKARA

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Haber: MSB: 'Hatay'da görevli hudut birliklerimiz, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. - Haberler
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