HATAY (İHA) - MSB: " Hatay'da görevli hudut birliklerimiz, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların Deaş terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." - ANKARA

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