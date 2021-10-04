Hatay sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı - Haberler
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Hatay sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
Hatay sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı teröristin yakalandığını bildirdi.

HATAY (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 Deaş'lı teröristin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 şahıs, Hatay'da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede söz konusu şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri yer aldı.

Hatay sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri
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