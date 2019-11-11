MSB: Haseke'ye su verilmeye başlandı

MSB: Haseke'ye su verilmeye başlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yapılan onarım çalışmasının ardından Suriye'de Haseke kentine su verilmeye başlandığını açıkladı.

11.11.2019 11:29 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:29
MSB: Haseke'ye su verilmeye başlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yapılan onarım çalışmasının ardından 'de Haseke kentine su verilmeye başlandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimleri de besleyen Allouk Su Tesisi'nin tam kapasite ile çalışması için onarım faaliyetleri sürüyor. Şu ana kadar yapılan onarımların ardından Haseke'ye su verilmeye başlandı" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: DHA
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