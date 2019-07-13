MSB: "Harekatla Hakurk'ta terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve...
MSB: "Harekatla Hakurk'ta terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine devam edilecek.
MSB: "Harekatla Hakurk'ta terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine devam edilecek."
Kaynak: AA
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