MSB: "Harekatla Hakurk'ta terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve...

MSB: "Harekatla Hakurk'ta terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve...

MSB: "Harekatla Hakurk'ta terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine devam edilecek.

MSB:

MSB: "Harekatla Hakurk'ta terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine devam edilecek."

Kaynak: AA
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