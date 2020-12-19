İzmir Körfezi'nde Amfibi Hazırlık Eğitimleri icra edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir Körfezi'nde Amfibi Hazırlık Eğitimleri icra edildi

19.12.2020 17:59 | Son Güncelleme: 19.12.2020 18:16
İzmir Körfezi'nde Amfibi Hazırlık Eğitimleri icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimlerinin 14-18 Aralık tarihleri arasında İzmir Körfezi'nde icra edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimlerinin 14-18 Aralık tarihleri arasında İzmir Körfezi'nde icra edildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, eğitimlere, Kara Kuvvetleri Komutanlığının taarruz ve genel maksat helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının muharip uçakları da iştirak etti. Açıklamada, "Olumsuz hava koşullarına rağmen gece ve gündüz şartlarında Amfibi harekata yönelik eğitimleri başarıyla tamamlayan Kahraman Mehmetçiklerimizi kutluyoruz" denildi. - ANKARA

İzmir Körfezi'nde Amfibi Hazırlık Eğitimleri icra edildi
İzmir Körfezi'nde Amfibi Hazırlık Eğitimleri icra edildi
İzmir Körfezi'nde Amfibi Hazırlık Eğitimleri icra edildi
İzmir Körfezi'nde Amfibi Hazırlık Eğitimleri icra edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Merve Dizdar Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Rıza Çalımbay Mauricio Lemos Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Samsun Gaziantep Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir Körfezi'nde Amfibi Hazırlık Eğitimleri icra edildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 18:17:37. #1.14#
title