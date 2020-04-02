MSB: Harekata hazırlık eğitimleri gerçekleştirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekata hazırlık eğitimlerinin Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de yapıldığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekata hazırlık eğitimlerinin Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, eğitimlerin 30 Mart-01 Nisan arasında gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Eğitimlere; değişik tipte 30 adet savaş gemisi, deniz karakol uçakları, helikopterler, insansız hava araçları, deniz piyade birlikleri, SAT/SAS timleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından taktik hava gayreti iştirak etmiştir. COVID-19'a karşı aldığı önleyici ve proaktif tedbirler sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, harekata hazırlık durumunu, verilecek her türlü görevi icra edebilecek şekilde salgından etkilenmeksizin en üst seviyede idame ettirmektedir."

Kaynak: DHA