MSB: Harekat bölgesinde 1373 tünel kullanılmaz hale getirildi

25.02.2020 13:57 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:57

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğundaki 1373 tünelin kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad'da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit etti. Barış Pınarı bölgesinde son tespit edilen tünelle birlikte bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğundaki 1373 tünel kullanılamaz hale getirildi." denildi.

Kaynak: DHA