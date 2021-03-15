MSB: "Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzeler, Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı
15.03.2021 00:27 | Son Güncelleme: 15.03.2021 00:33
MSB: "Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzeler, Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı, yaralılar bulunuyor.
MSB: "Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzeler, Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı, yaralılar bulunuyor."
MSB: "Sivilleri hedef alan atışların durdurulması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır."
MSB: "Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı