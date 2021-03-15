MSB: "Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzeler, Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MSB: "Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzeler, Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı

15.03.2021 00:27 | Son Güncelleme: 15.03.2021 00:33

MSB: "Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzeler, Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı, yaralılar bulunuyor.

MSB: "Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzeler, Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı, yaralılar bulunuyor."

MSB: "Sivilleri hedef alan atışların durdurulması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır."

MSB: "Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

MSB: 'Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzeler, Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı
MSB: 'Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzeler, Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı
MSB: 'Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzeler, Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ümit Özdağ Pervin Buldan Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Hülya Avşar Aleyna Tilki Yılmaz Erdoğan Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Ersun Yanal Ünal Karaman Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MSB: "Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzeler, Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 00:37:16. #1.15#
title