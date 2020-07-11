MSB: Hakurk'ta tespit edilen EYP'ler imha edildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 adet 25'er kiloluk uzaktan komutalı el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 adet 25'er kiloluk uzaktan komutalı el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımız, terör örgütü PKK'nın yollara yerleştirdiği tuzaklanmış EYP'leri imha etmeye devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyi Hakurk'ta icra edilen arama tarama faaliyetinde 2 adet 25'er kiloluk uzaktan komutalı EYP tespit edilerek METİ timlerimizce imha edildi" denildi.

Kaynak: DHA