MSB: "Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist...
MSB: "Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 58; aynı dönemde Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu.
MSB: "Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 58; aynı dönemde Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu." - ANKARA
Kaynak: İHA
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