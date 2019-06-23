MSB: "Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist...

MSB: "Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist...

MSB: "Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 58; aynı dönemde Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu.

MSB:

MSB: "Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 58; aynı dönemde Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu." - ANKARA

Kaynak: İHA
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