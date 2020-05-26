MSB: Hakurk'ta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

Kaynak: DHA