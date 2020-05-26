MSB: Hakurk'ta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Hakurk'ta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıkladı.

MSB: Hakurk'ta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
26.05.2020 09:53 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:56

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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