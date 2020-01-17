MSB: Hakurk'ta 1 asker şehit oldu (2)
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MSB: Hakurk'ta 1 asker şehit oldu (2)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyi Hakurk'ta, teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombası ile yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak için taziye mesajı yayımladı.

17.01.2020 21:48 | Son Güncelleme: 17.01.2020 21:48
MSB: Hakurk'ta 1 asker şehit oldu (2)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyi Hakurk'ta, teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombası ile yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Akar'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Silah arkadaşımız, Irak Kuzeyi Hakurk'ta üs bölgesinde teröristlerin sızma girişimini engellemek maksadıyla attığı el bombası ile yaralanmış, tahliye edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."


Kaynak: DHA
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