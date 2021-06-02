MSB: Hakkari Yüksekova'da yol araması yapan METİ timine İran topraklarından roket atılmış, verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz...
MSB: Hakkari Yüksekova'da yol araması yapan METİ timine İran topraklarından roket atılmış, verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir.
MSB: Hakkari Yüksekova'da yol araması yapan METİ timine İran topraklarından roket atılmış, verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan