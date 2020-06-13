MSB: Hakkari, Van, Hatay'da tüfek ve kaçak sigara ele geçirildi
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MSB: Hakkari, Van, Hatay'da tüfek ve kaçak sigara ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari, Van ve Hatay hudut hatlarında, 75 adet tüfek, 385 adet tarım ilacı ve 2 bin 721 paket kaçak sigara ele geçirildiğini duyurdu.

MSB: Hakkari, Van, Hatay'da tüfek ve kaçak sigara ele geçirildi
13.06.2020 17:26 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:09

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari, Van ve Hatay hudut hatlarında, 75 adet tüfek, 385 adet tarım ilacı ve 2 bin 721 paket kaçak sigara ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut birliklerimiz, Hakkari, Van ve Hatay hudut hatlarında yaptıkları arama tarama faaliyetleri sonucunda; 75 adet tüfek, 385 adet tarım ilacı ve 2 bin 721 paket kaçak sigara ele geçirdi" denildi.

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Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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