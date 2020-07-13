MSB: Hakkari'de sivillerin de kullandığı yola tuzaklanan EYP imha edildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari Şemdinli'de sivillerin de kullandığı yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari Şemdinli'de sivillerin de kullandığı yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "PKK terör örgütü, alçakça eylem arayışlarına devam ediyor. Hakkari Şemdinli'de sivillerin de kullandığı yola tuzaklanan EYP, kahraman Mehmetçiklerimizin dikkatiyle tespit edilerek imha edildi" denildi.

Kaynak: DHA