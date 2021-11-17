MSB: Hakkari'de şarampole devrilen traktördeki 5 yaralıyı Mehmetçik kurtardı - Haberler
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MSB: Hakkari'de şarampole devrilen traktördeki 5 yaralıyı Mehmetçik kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: Hakkari'de şarampole devrilen traktördeki 5 yaralıyı Mehmetçik kurtardı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Karakoç köyünde traktörün şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan 5 kişiyi olay yerine ulaşan Mehmetçik tarafından kurtarıldığını, helikopterle hastaneye tahliye edildiklerini açıkladı.

HAKKARİ (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Karakoç köyünde traktörün şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan 5 kişiyi olay yerine ulaşan Mehmetçik tarafından kurtarıldığını, helikopterle hastaneye tahliye edildiklerini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Karakoç köyünde yaşayan 5 kişilik bir aile, ormanlık alanda traktörün şarampole yuvarlanması sonucu yaralandı. Yaralı vatandaşlarımızı olay yerine ulaşan 2'nci Motorlu Piyade Bölük Komutanlığı personelimiz kurtardı. Mehmetçiklerimiz tarafından Kale Tepe üs bölgesindeki helikopter pistine taşınan yaralı vatandaşlarımız, doktor muayenesini müteakip helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesine tahliye edildi" denildi.


MSB: Hakkari'de şarampole devrilen traktördeki 5 yaralıyı Mehmetçik kurtardı

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