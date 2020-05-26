MSB: Hakkari'de kullanıma hazır 2 TAS füzesi imha edildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde kullanıma hazır 2 TAS füzesinin imha edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde kullanıma hazır 2 TAS füzesinin imha edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, komandoların Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde tespit ettiği 2 kullanıma hazır TAS füzesinin, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Timi (METİ) tarafından kontrollü olarak imha edildiği belirtildi.

Kaynak: AA