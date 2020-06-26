MSB: Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB: Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Hava Harekatı sonrası bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde teröristlere ait 1 adet M16 Piyade Tüfeği, 1 adet AK-47 Piyade Tüfeği ile 4 adet el bombası ele geçirildi" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ANKARA, (DHA)

Kaynak: DHA