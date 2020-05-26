MSB: Hakkari'de, 2 tanksavar füzesi imha edildi MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Hakkari Dağlıca'da tespit edilen kullanıma hazır 2 tanksavar füzesinin (TAS) imha edildiği açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Hakkari Dağlıca'da tespit edilen kullanıma hazır 2 tanksavar füzesinin (TAS) imha edildiği açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hasabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızın Hakkari Dağlıca'da tespit ettiği 2 adet kullanıma hazır TAS füzesi, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Timimiz (METİ) tarafından kontrollü olarak imha edildi" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA