MSB: Hakkari'de, 2 tanksavar füzesi imha edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Hakkari Dağlıca'da tespit edilen kullanıma hazır 2 tanksavar füzesinin (TAS) imha edildiği açıklandı.
26.05.2020 14:39 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:39
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Hakkari Dağlıca'da tespit edilen kullanıma hazır 2 tanksavar füzesinin (TAS) imha edildiği açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hasabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızın Hakkari Dağlıca'da tespit ettiği 2 adet kullanıma hazır TAS füzesi, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Timimiz (METİ) tarafından kontrollü olarak imha edildi" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA