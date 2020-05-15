MSB: Hakkari'de 2 bin 890 paket kaçak sigara ele geçirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 bin 890 paket kaçak sigara ve 59 tablet kaçak ilaç ele geçirildiğini duyurdu.
15.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:26
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 bin 890 paket kaçak sigara ve 59 tablet kaçak ilaç ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz tarafından Hakkari/Şemdinli hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 2 bin 890 paket kaçak sigara ve 59 tablet kaçak ilaç ele geçirildi" denildi.
ANKARA,
Kaynak: DHA