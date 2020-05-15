MSB: Hakkari'de 2 bin 890 paket kaçak sigara ele geçirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 bin 890 paket kaçak sigara ve 59 tablet kaçak ilaç ele geçirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 bin 890 paket kaçak sigara ve 59 tablet kaçak ilaç ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz tarafından Hakkari/Şemdinli hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 2 bin 890 paket kaçak sigara ve 59 tablet kaçak ilaç ele geçirildi" denildi. ANKARA,

Kaynak: DHA