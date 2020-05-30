MSB: "Hakkari'de 2 asker şehit oldu 1 asker yaralandı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MSB: "Hakkari'de 2 asker şehit oldu 1 asker yaralandı"

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde teröristlerce yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

MSB:
30.05.2020 22:05 | Son Güncelleme: 30.05.2020 22:05

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde teröristlerce yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "30 Mayıs 2020 tarihinde Çukurca/Hakkari bölgesinde Keşif Gözetleme görevi icra eden unsurumuza teröristlerce yapılan saldırı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir silah arkadaşımız yaralanmıştır. Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alınmış, bölgeye sevk edilen İHA/SİHA, taarruz helikopterleri ve ilave komando birlikleri ile operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı Haber
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı Haber
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Haber
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü Haber
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim Haber
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacak
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacak
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek
BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 26 oldu, yeni vaka sayısı binin altına düştü
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 26 oldu, yeni vaka sayısı binin altına...
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Son Dakika: Diyarbakır'da 'Dur' ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Rüştü Zorlu Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ayça Varlıer Yeliz Yeşilmen Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Metin Oktay Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Haziran Antalya Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: MSB: "Hakkari'de 2 asker şehit oldu 1 asker yaralandı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 22:08:36. #1.15#
title