MSB: Hakkari'de 111 adet av tüfeği ele geçirildi
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MSB: Hakkari'de 111 adet av tüfeği ele geçirildi

14.03.2021 16:10 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:15
MSB: Hakkari'de 111 adet av tüfeği ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 111 adet av tüfeği ile birlikte çok sayıda tüfek namlusu ve fişeği ele geçirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 111 adet av tüfeği ile birlikte çok sayıda tüfek namlusu ve fişeği ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, hudutlarda kaçakçılarla mücadelenin etkin ve kararlı şekilde devam ettiği belirtilerek, "Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 111 adet av tüfeği, 66 adet av tüfeği namlusu, 3 bin 810 adet av tüfeği fişeği, 4 bin 247 adet tabanca fişeği, 998 adet tabanca şarjörü ele geçirildi" denildi.


MSB: Hakkari'de 111 adet av tüfeği ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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