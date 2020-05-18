MSB: Hakkari'de 1 asker şehit oldu MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da 6 gün önce icra edilen faaliyet sırasında yaralanan askerin, hastanede bugün şehit olduğunu duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da 6 gün önce icra edilen faaliyet sırasında yaralanan askerin, hastanede bugün şehit olduğunu duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari Çukurca'da 12 Mayıs 2020 tarihinde bir üs bölgemizde icra edilen faaliyet esnasında bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 18 Mayıs 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA