MSB: "Hakkâri Çukurca'da 28 Haziran 2019 tarihinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir...

MSB: "Hakkâri Çukurca'da 28 Haziran 2019 tarihinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir...

MSB: "Hakkari Çukurca'da 28 Haziran 2019 tarihinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

MSB:

MSB: "Hakkari Çukurca'da 28 Haziran 2019 tarihinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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