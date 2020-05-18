MSB: "Hakkâri Çukurca'da 12 Mayıs 2020 tarihinde bir üs bölgemizde icra edilen faaliyet esnasında... MSB: "Hakkari Çukurca'da 12 Mayıs 2020 tarihinde bir üs bölgemizde icra edilen faaliyet esnasında bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 18 Mayıs 2020 tarihinde şehit olmuştur.

MSB: "Hakkari Çukurca'da 12 Mayıs 2020 tarihinde bir üs bölgemizde icra edilen faaliyet esnasında bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 18 Mayıs 2020 tarihinde şehit olmuştur." - ANKARA Kaynak: İHA