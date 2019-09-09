MSB."Hakkâri Çukurca bölgesinde 09 Eylül 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, PKK'lı...

MSB."Hakkâri Çukurca bölgesinde 09 Eylül 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, PKK'lı...

MSB."Hakkari Çukurca bölgesinde 09 Eylül 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere...

09.09.2019 08:16
MSB.

MSB."Hakkari Çukurca bölgesinde 09 Eylül 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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